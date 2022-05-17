عبدالله بن زايد يؤكد أن الإمارات تتطلع لتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع أمريكا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، تطلع دولة الإمارات لتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.



جاء ذلك خلال استقبال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، لتقديم التعازي في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وبحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي على عشاء عمل في أبوظبي، آفاق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وما تزخر به من فرص للنمو وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما بحث الجانبان الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها تطورات الأزمة الأوكرانية.

وعبر الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيته، وما أبداه من مشاعر طيبة تجاه دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات تحت القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تتطلع إلى تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين، ويسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار.

ومن جانبه، أعرب انتوني بلينكن عن تمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار وللعلاقات الاستراتيجية بين البلدين النمو والتقدم، في ظل القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.