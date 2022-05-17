الأمين العام للأمم المتحدة: نرحب بإجراء الانتخابات النيابية في لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، بإجراء الانتخابات النيابية في لبنان.



وقال غوتيريش، في بيان منسوب إلى ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن الانتخابات النيابية في لبنان: "نعوّل على اعتماد البرلمان الجديد حزمة التشريعات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي".

وأضاف: "الأمين العام يهنئ لبنان على إجراء الانتخابات النيابية في 15 مايو/أيار. وعلى الرغم من الظروف الصعبة، أظهرت السلطات التزامها بالدستور واحترام التقاليد الديمقراطية في لبنان".

وتابع: "يتطلع الأمين العام إلى تشكيل سريع لحكومة شاملة يمكنها اتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتسريع تنفيذ الإصلاحات اللازمة لوضع لبنان على طريق الانتعاش".

واستطرد: "يعول الأمين العام بنفس القدر على البرلمان الجديد لكي يعتمد على وجه السرعة جميع التشريعات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع".

وفي هذا الصدد، دعا غوتيريش "القادة السياسيين اللبنانيين إلى العمل المشترك بما يخدم مصلحة لبنان والشعب اللبناني".

كما أكد الأمين العام أنه سيواصل تشجيع التدابير الرامية إلى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتمثيلها، بما في ذلك في الحكومة المقبلة.

وشدد على مواصلة الأمم المتحدة دعم لبنان وسيادته واستقراره واستقلاله السياسي، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.