أمريكا تهنئ الصومال بالانتخابات وتدعوه لإصلاحات شاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

هنأت الولايات المتحدة الأمريكية، الشعب الصومالي على اختتام عمليته الانتخابية الوطنية.



كما هنأت واشنطن حسن شيخ محمود على انتخابه رئيسًا للصومال، معربة عن تطلعها إلى العمل معه ومع الحكومة الجديدة عن كثب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان، إنه "مع اختتام هذه العملية الانتخابية، أمام الصومال الآن فرصة للتركيز على الإصلاحات السياسية والاقتصادية والأمنية اللازمة لتعزيز مصالح الشعب الصومالي".

وأضاف: "إننا نشجع الرئيس حسن شيخ وجميع قادة الصومال على إعطاء الأولوية لتعزيز الحكم الديمقراطي والمؤسسات، وتطوير قوات الأمن لمنع ومكافحة الإرهاب وتولي المسؤولية الأمنية الكاملة من بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال".

وتابع: "نحث على تفعيل الإصلاحات الاقتصادية لإكمال طريق الصومال نحو تخفيف عبء الديون وتقوية الاقتصاد؛ وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لملايين الصوماليين الذين يعانون من الجفاف المدمر".

واستطرد: "ستكون المصالحة والتسوية والحوار المعزز بين جميع مستويات الحكومة وجميع المجتمعات أمرًا حيويًا لنجاح هذه الجهود".

وبين أن "الولايات المتحدة تتطلع إلى تشكيل حكومة جديدة في الوقت المناسب والشراكة بين قادة الصومال لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في صومال سلمي وديمقراطي ومزدهر".