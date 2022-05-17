فتحي باشاغا عقب وصوله للعاصمة طرابلس: الحكومة ستكون للجميع وعلينا أن نتوحد لنكون قادرين على بناء ليبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أنه وصل إلى العاصمة طرابلس لممارسة مهامه منها.



وأشار باشاغا إلى أنه لقي استقبالا ممتازا ولم تنقطع رسائل المباركة لأكثر من 3 ساعات.

وكشف باشاعا أنه سيعقد، مساء الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا لإعلان خطته في الفترة المقبلة وسيلقي كلمة جامعة بها الخير والأمل لكل الليبيين.

وشدد باشاغا على أن حكومته ستكون لكل الليبيين من معه ومن كان يرفضه ووأن على الليبيين أن يتوحدوا ليكونوا قادرين جميعا على بناء ليبيا.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبي قد أكد في بيان له، فجر الثلاثاء، أن باشاغا وعدد من الوزراء وصلوا إلى العاصمة طرابلس استعدادا لمباشرة أعمال حكومته منها، دون مزيد من التفاصيل.

وكان باشاغا قد أجرى جولة خارجية مؤخرا لعدد من الدول المعنية بالشأن الليبي لترتيب تسلم سلمي للسلطة في العاصمة طرابلس.

وفي الأيام الماضية اشتبكت عدة مليشيات مسلحة في حي جنزور غربي ليبيا، وكان لوزير الداخلية بحكومة فتحي باشاغا عصام ابوزريبة دورا في إنهاءها.

وكان مجلس النواب قد منح الثقة لحكومة باشاغا لإدارة البلاد في مارس/آذار الماضي، وتمكن من تسلم المقار الحكومية في الشرق والجنوب، إلا أن تعنت رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة حال دون تسلم السلطة في طرابلس حينها.