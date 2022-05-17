شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "حقوق إنسان الشيوخ" تناقش مقترحا بإنشاء مدرسة ثانوى بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، ويأتى الاجتماع الأول لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب رزق علوانى عبد الحميد، بشأن إنشاء مكتب تأمينات مطور بمركز الضبعة بمطروح".

فيما يأتى الاجتماع الثانى للجنة فى نفس اليوم لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد وجيه عبد الله، بشأن كيفية إنشاء مدرسة ثانوى عام بقرية الريدان مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، على ان يحض الاجتماع ممثلين عن الحكومة.

ويترأس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، النائب محمد هيبة، وتضم هيئة المكتب للجنة وكيلين هما النائب أبو الفتوح محمد، والنائب مجدى فريد، أما أمانة سر اللجنة فللنائبة رشا نصير.