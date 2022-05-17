ليبيا : باشاغا يعلن دخول طرابلس

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس- (د ب أ):

أعلن رئيس الحكومة الجديدة والمكلفة من مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا فجر اليوم الثلاثاء دخوله عاصمة البلاد طرابلس.

وأكد باشاغا ذلك في كلمة متلفزة، مشيرا إلى أنه سينظم مؤتمرا صحفيا اليوم لتوضيح الأمور.

وقبل ذلك، كان مكتب باشاغا الإعلامي قد أعلن عن وصوله إلى طرابلس استعداداً لمباشرة أعمال حكومته منها.

في ذات السياق، تداولت أنباء عن خروج رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة من طرابلس رفقة وفد قبل ساعات من دخول باشاغا.

وسُمع في العاصمة أصوات إطلاق نار بأسلحة متوسطة وخفيفة، لم يعرف بعد مصدرها والغرض منها.

وأشار باشاغا ضمن كلمته إلى أنه لاقى ترحيبا حارا عند دخوله المدينة، فيما تداولت أنباء (لم يتم التأكد منها بعد) عن ترحيب عمداء بلديات طرابلس الكبرى، ونواب من المدينة بدخول باشاغا وحكومته.

وجاءت الحكومة نتيجة اتفاق لجنتين من مجلسي النواب والدولة، وقام بعد اتفاقهما مجلس النواب في فبراير الماضي بإقرار خارطة طريق، وتعديل الإعلان الدستوري، وتكليف باشاغا بتشكيل حكومة، الأمر الذي رفضه مجلس الدولة وحكومة الوحدة الوطنية.

وكانت حكومة باشاغا قد أدت اليمين القانونية مطلع مارس الماضي أمام مجلس النواب في طبرق، وتمكنت بعد ذلك من بسط نفوذ في شرق وجنوب البلاد.

وحاولت الحكومة دخول طرابلس بعيد تكليفها، إلا أن قوات تتبع الدبيبة حالت دون ذلك.

وفي أكثر من مناسبة أكد باشاغا نيته دخول طرابلس بشكل سلمي، دون قتال وإسالة دماء.

وباركت وزارة الداخلية بحكومة باشاغا دخول الحكومة للعاصمة طرابلس.

جاء ذلك في كلمة متلفزة لوزير الداخلية، عصام ابوزريبة فجر اليوم، وجه فيها التحية للشعب الليبي وطمأنه بأن الحكومة "تعمل من أجل حماية أرواح وممتلكات المواطنين، وأنها ستعمل بالسلم وقوة القانون".

ودعا الوزير كافة منتسبي الوزارة للقيام بواجباتهم الأمنية المناطق بهم تجاه الوطن والمواطن، والمحافظة على ممتلكات ومقدرات الشعب الليبي، مؤكدا أن الحكومة "بصدد استلام كافة الوزارات والمؤسسات داخل العاصمة".

كما طالب ابوزريبة كافة الجهات الأمنية بتقديم يد العون للوزراء لاستلام وزاراتهم.

وأكد ابوزريبة أن الحكومة الجديدة هي حكومة كل الليبيين بكافة أطيافهم، وأنها جاءت بتوافق ليبي ليبي، وأنها لن تقصي أحدا أو تستبعد أحدا. خاتما بالقول "ليبيا ستبنى بالجميع".

ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" عن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إدانته بأشد العبارات للاشتباكات المسلحة "بين الإخوة" وسط العاصمة طرابلس.

ودعا المشري إلى إيقاف هذه الاشتباكات فورا، مؤكدا أن الحل الوحيد للانسداد السياسي هو مسار دستوري واضح تجرى على أساسه الانتخابات.

ونقلت مواقع تواصل مقاطع مصورة تظهر ذلك، بالإضافة لعمود دخان يتطاير وسط العاصمة، دون أن ترشح تفاصيل أخرى حول الأطراف المتنازعة، ونتيجة إطلاق النار.