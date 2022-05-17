شكرا لقرائتكم خبر عن 35 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة بكوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت كوريا الجنوبية 35 ألفا و117 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء.

وأفادت وكالة يونهاب للأنباء بأن هناك 26 إصابة لأشخاص قادمين من الخارج بين الإصابات الجديدة المسجلة، مشيرة إلى أن حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد ترتفع إلى 17 مليونا و830 ألفا و429 إصابة.

كما سجلت البلاد 27 وفاة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 23 ألفا و771 إصابة.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 333 حالة، مقابل 345 حالة في اليوم السابق.