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الضرائب المصرية تعلن الأوراق المطلوبة لفتح ملف لنشاط التجارة الإلكترونية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

حددت مصلحة الضرائب المصرية، عددًا من المستندات المطلوبة لفتح ملف ضريبي لمن يمارس أي نشاط تجارة إلكترونية، وذلك ضمن إجراءات الحصر الضريبي.

واستعرضت المصلحة، الأوراق والمستندات المطلوب على النحو التالي:

- بطاقة الرقم القومي.
- عقد الإيجار أو التمليك، وإيصال مرافق (كهرباء - مياه - غاز - تليفون).
- عقد شركة (في حالة الشركات)، أما إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومى فإنه يكتفي، بصورة بطاقة الرقم القومي.
- إقرار كتابي من الممول بانه يمارس نشاطه من مقر إقامته.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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