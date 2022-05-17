الضرائب المصرية تعلن الأوراق المطلوبة لفتح ملف لنشاط التجارة الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

حددت مصلحة الضرائب المصرية، عددًا من المستندات المطلوبة لفتح ملف ضريبي لمن يمارس أي نشاط تجارة إلكترونية، وذلك ضمن إجراءات الحصر الضريبي.

واستعرضت المصلحة، الأوراق والمستندات المطلوب على النحو التالي:

- بطاقة الرقم القومي.

- عقد الإيجار أو التمليك، وإيصال مرافق (كهرباء - مياه - غاز - تليفون).

- عقد شركة (في حالة الشركات)، أما إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومى فإنه يكتفي، بصورة بطاقة الرقم القومي.

- إقرار كتابي من الممول بانه يمارس نشاطه من مقر إقامته.