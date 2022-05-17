الداخلية: ضبط مستريحة جديدة استولت على 4 ملايين جنيه في الغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضبط إحدى السيدات لقيامها بالاستيلاء على قرابة 4 ملايين جنيه بدعوى توظيفها.

كانت أجهزة الأمن رصدت تضرر مواطنين "محددين" من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بمحافظة البحر الأحمر) لقيامها بالتحصل منهم على مبالغ مالية تصل إلى قرابة "4 مليون جنيه" بدعوى تشغيلها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية مقابل أرباح شهرية والتوقيع لهم على إيصالات أمانة بتلك المبالغ، إلا أنها لم تفي بذلك، ولم ترد لهم المبالغ المالية.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان من ضبطها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.