بالأسماء.. ننشر نتيجة انتخابات النقابة بشركة مياه الشرب في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة بشركة مياه الشرب بمحافظة بني سويف برئاسة المستشار محمد الروبي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن فوز المهندسة سلوى عبدالحميد تمام، رئيس قطاع التشغيل والصيانة، والمهندس محمود عبدالحميد سرور مدير عام فرع الشركة بمركز ببا، بمقعدي مجلس إدارة الشركة.

كما أسفرت انتخابات النقابة عن فوز أحمد حسني كامل نقيبا، وعلى مقاعد عضوية النقابة فاز تامر الشاطر ، ومحمد حسني، ووليد كامل، ومحمد عمر، وعواطف أحمد، و محمد علي يحي، و حنان بدوي، وسلامة عبدالنبي، و منتصر جابر، ومحمود عبدالحميد.

يذكر أن الانتخابات شهدت منافسة شرسة بين المرشحين من كافة فروع الشركة بالمحافظة.