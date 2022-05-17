شكرا لقرائتكم خبر عن كم بلغت تكلفة الحرب على الإرهاب؟ دراسة حديثة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ركزت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات، على الحرب التى خاضتها مصر مع الإرهاب، حيث أشارت إلى أن مصر شهدت في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو 2013 موجة إرهابية ضخمة مدفوعة بممارسات جماعة الإخوان الإرهابية، التي خاضت ما اعتبرته “معركة وجود” ضد مؤسسات الدولة المصرية بعد الإطاحة بحكمها.

وأكدت الدراسة أن جماعة الإخوان، جعلت كافة أطياف الشعب المصري ومؤسساته هدفًا مشروعًا لعملياتها الإرهابية، واستهدفت المؤسسات الأمنية والقضائية والدينية بضربات دامية هدفت من خلالها إلى إضعاف أدوارها وزعزعة الثقة في قدراتها، فضلًا عن إشاعة الفوضى في ربوع البلاد، وأثرّت البيئة الإقليمية المضطربة على حالة الإرهاب في مصر بطريقة أقل مباشرة، حيث وفرت الصراعات في سوريا والعراق وليبيا أسواقًا تغذي التدفقات العابرة للحدود للمقاتلين والأسلحة ورؤوس الأموال.

وترتيبًا على المشهد السابق، تكبدت مصر كلفة بشرية ومادية باهظة إبان حربها لهزيمة الإرهاب، واستعادة حالة الأمن والاستقرار اللازمة لتثبيت أركان الدولة المصرية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ بلغت على الصعيد البشري 3277 شهيدًا، إضافة إلى 12 ألف و280 مصابًا، أما على الصعيد المادي، فقد قُدرت التكلفة بحوالي 84 مليار جنيه حتى عام 2017، بتكلفة شهرية قدرها مليار جنيه، حسبما أفاد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في إبريل الماضي.