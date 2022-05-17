عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إجلاء 260 جندي أوكراني من مجمع أزوفستال.. ودوي انفجارات في لفيف

الثلاثاء 17 مايو 2022

الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنّ أكثر من 260 عسكرياً أوكرانياً، بينهم 53 جريحاً، تمّ إجلاؤهم، الإثنين، من مجمّع آزوفستال للصلب.



ويعد مجمّع آزوفستال آخر معقل للمقاومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية جنوب شرق البلاد والتي تسيطر عليها القوات الروسية.

وقالت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار في رسالة مصوّرة إنّه في 16 مايو/أيار تمّ إخلاء 53 (عسكرياً) جريحاً إصاباتهم خطرة من آزوفستال إلى نوفوازوفسك لتلقّي الرعاية الصحّية.

وأضافت أنه تم نُقل 211 آخرون إلى أولينيفكا عبر ممرّ إنساني.

وأشارت إلى أنّ هؤلاء العسكريين سيتمّ لاحقاً تبادلهم كون المدينتين اللتين نقلوا إليهما تخضعان لسيطرة القوات الروسية وقوات أوكرانية انفصالية موالية لموسكو.

يأتي هذا فيما سمعت دوي انفجارات عدة في مدينة لفيف بغرب أوكرانيا.

وكانت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك وصفت المفاوضات مع روسيا بشأن المحاصرين بمصنع أزوفستال للصلب في ماريوبول بأنها "صعبة للغاية".

ونقلت وكالة "يونيان" الأوكرانية عن فيريشوك قولها: "أشعر بخوف وقلق الأشخاص المقربين من المدافعين عن الحصن، ولكنّ هناك حربا وفي الحرب، لا تحدث المعجزات، وإنما حقائق مريرة"، مضيفة أن الأسلوب الهادئ والعقلاني سيساعد.

وقضت فيريشوك الأيام الأخيرة في محاولة التوصل إلى طريقة لتحرير المقاتلين الأوكرانيين المتحصنين في المنطقة الصناعية، بمساعدة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأكدت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أن السلطات تبذل كل ما في وسعها لإنقاذ الجنود.