برلمانية تطالب بإعفاء الفلاحين من مصاريف مد مواسير الري من الترع المبطنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة سناء السعيد بطلب إحاطة موجه لوزير الموارد المائية والري، بشأن تخفيف الأعباء على الفلاح من خلال توصيل المواسير للأراضي الزراعية في الترع التي يتم تبطينها في محافظة أسيوط، ضمن تكلفة التبطين، وذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم الفلاح كجزء جهود ضمان الأمن الغذائي لمصر.

وقالت النائبة في طلب الإحاطة، إن المقاولين القائمين على تبطين الترع على مستوى محافظة أسيوط، يقوم بغلق منافذ المياه القديمة للأراضي الزراعية، ويطلبون من الفلاحين مبالغ تتراوح بين 10 لـ15 ألف جنيه لعمل مواسير لنقل المياه للأرضي.

وأشارت "السعيد"، إلى أنه لا توجد عدالة في هذا الشأن، حيث أنه هناك أماكن تم مد المواسير فيها ضمن حساب التبطين، بينما في أماكن أخرى فإن المقاول يتحكم في الفلاح، ويطلب من الفلاحين المصروفات، وهو ما يشكل عبئا على الفلاح.

وتابعت أن دعم الفلاحين، ولاسيما في مثل هذه الظروف التي يواجه فيها العالم أزمة في الغذاء في ظل الحرب الروسية الأوكرانية هو أمر واجب.