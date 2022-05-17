في كفر الشيخ.. فوز فرو وسليمان بعضويتي إدارة مياه الشرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجلت اللجنة المشرفة على انتخابات عضويتي مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، فوز المرشحين الذين جرى اختيارهما بشأن عضويتي مجلس إدارة الشركة، وذلك عقب فرز أصوات الناخبين.

وأسفرت نتيجة انتخابات عضويتي مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصحي في كفر الشيخ، والتي أجريت تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار ناصر سلامة، مدير نيابة قسم ثان كفر الشيخ الإدارية، عن الفوز بمقعدي عضوية مجلس إدارة الشركة كل من الدكتور حسن فرو، وحصل على 910 أصوات ومحمد علي سليمان، وحصل على 845 صوتًا بعد ترشح 27 شخصًا على كلا المقعدين.

وكانت اللجنة القضائية العامة، المشرفة على انتخابات النقابات العمالية في كفر الشيخ، سجلت أمس الإثنين، برئاسة المستشار السيد العريني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ومديرية القوى العاملة بالمحافظة، النقابات التي جرى فوز اعضائها بالتزكية، وذلك لعدم ترشح أحدًا أمام المرشحين على مقاعدها المختلفة خلال فترة فتح باب الترشيح.

وتضمنت اللجان النقابية للعاملين بالجهات الزراعية في كفر الشيخ، وبلطيم، والعيسوية مركز سيدي سالم، والمنشأة الكبرى مركز قلين، ودقلت مركز كفر الشيخ، وكفر مجر مركز دسوق، ومطوبس، وشباس عمير مركز قلين، وعزبة الدهر، والري بكفر الشيخ، ومنطقة كفر الشيخ الأزهرية، والتربية والتعليم، والعلوم الصحية.

وكانت محافظة كفر الشيخ، شهدت أمس الإثنين، إجراء انتخابات المرحلة الأولى للنقابات العمالية على مستوى المحافظة، بالتعاون مع مديرية القوى العاملة في كفر الشيخ الجهة الإدارية المشرفة على تلك الانتخابات، والبالغ عددها 10 نقابات عمالية.

والنقابات العشرة هم شركة مطاحن وسط الدلتا، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الدلتا للسكر، ومضارب الأرز، ومصنع الغزل والنسيج، ومديرية الشئون الصحية، والتأمين الصحي، والضرائب العقارية، والضرائب العامة المصرية، وهيئة البريد المصري.