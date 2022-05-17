النائب محمد فريد بصالون التنسيقية: يجب تحرير السوق واعتبار القطاع الخاص أساسا للاستثمار

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا بحاجة إلى تحرير حركة السوق، وإزالة القيود التنفيذية قبل التشريعية، وهذا أمر لن يحدث إلا بالتنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية المعنية.

وأضاف فريد، فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن "الركود التضخمى مع التضخم المستورد أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، وعلينا الاعتماد على القطاع الخاص وجعله الأساس فى الاستثمار".

وأشاد فريد بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق وثيقة ملكية الدولة، التى ستقضى على حالة عدم اليقين لدى البعض تجاه مؤسسات الدولة ومدى جديتها.

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء الاثنين، صالون سياسى بعنوان "كيف يواجه العالم قرار رفع الفائدة الفيدرالى، وكيف تتجاوز مصر آثاره وتبعاته؟".

تناول الصالون مناقشة أسباب قرار رفع فائدة الفيدرالى الأمريكى، والآثار المحلية والدولية لقرار رفع الفائدة، والتوقعات والحلول المبنية على قرار رفع فائدة الفيدرالى الأمريكي.

إدار الحوار محمد موسى، نائب محافظ المنوفية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واستضاف كلا من الباحث والخبير الاقتصادى محمد نجم، والنائبة المهندسة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأمينة المرأة فى حزب الشعب الجمهورى، والنائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.