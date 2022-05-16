شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشيوخ: تسجيل أكثر من ثلاثة آلاف مكمل غذائي خلال الفترة الماضية بواسطة سلامة الغذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر اجتماعا اليوم، ناقشت خلاله نقل المكملات من مظلة هيئة الدواء لسلامة الغذاء مما يخرجها من مظلة التسعيرة الجبرية، وما أدي إلى الزيادة فى أسعار بعض أصناف المكملات الغذائية ٢٠٠٪ مما يعد ثقلاً علي كاهل المواطن .

وأكد رئيس لجنة الصحة، أن البروتوكول الموقع بين الهيئتين بخصوص المكملات الغذائية يفتح أبواباً لتحقيق مكاسب كبيرة لبعض شركات الأدوية علي حساب جودتها .

وطالب الدكتور محمد جزر بضرورة مراجعة هذا البروتوكول علي وجه السرعة، وإصلاح ما به من عوار للحفاظ علي مأمونية وسعر المكملات بعيداً عن مصالح بعض شركات الأدوية.

وأعطت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ مهلة أسبوعين للهيئتين لخروج تقرير مشترك منهما بخصوص مراجعة البروتوكول وبخصوص تصنيف المكملات الغذائية المتواجدة بالأسواق وإعادة تصنيفها.

وأكدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أنه تم تسجيل أكثر من ثلاثة آلاف مكمل غذائي خلال الفترة الماضية بواسطة سلامة الغذاء، ويجب مراجعتها جميعاً بواسطة هيئة الدواء المصرية لضمان سلامة إجراءات تسجيلها.

وفي نهاية الاجتماع أوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، باعطاء مهلة لهيئة الدواء وسلامة الغذاء لمدة خمسة عشر يوماً لإعادة النظر في هذا الملف الهام علي أن يتم الدعوة لاجتماع آخر بعد مرور ١٥ يوماً لاستصدار تقرير اللجنة حول هذا الموضوع الهام .

وشارك فى اجتماع مناقشة ملف المكملات الغذائية اليوم كلا من، الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء والدكتور حسين منصور رئيس سلامة الغذاء لمناقشة ملف المكملات الغذائية والدكتورة سحر فرج مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة .