شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تواصل التنمية.. إنجاز المجمعين الحكومى والزراعى بالأخيوة بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت المبادرة الرئاسية لتنمية قرى الريف المصرى "حياة كريمة" أعمال التنمية الشاملة في كافة محافظات الجمهورية، تحت شعار "حياة كريمة.. لكل مصري ومصرية".

وفي محافظة الشرقية وتحديداً قرية الأخيوة تم إنجاز العديد من المشروعات المدرجة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، من بينها المجمع الحكومي والمجمع الزراعي، بالإضافة إلى الوحدات الصحية إلى جانب القطاع التعليمى ومعالجة الصرف الصحي بالقرية.

وتواصل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" العمل في باقي أنحاء الجمهورية.