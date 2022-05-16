حملة في حدائق أكتوبر لضبط الـ"توك توك" بالشوارع والمحاور الرئيسية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نظم جهاز مدينة حدائق أكتوبر، اليوم الاثنين، حملة لضبط الـ"توك توك" على الطرق والمحاور الرئيسية، وإزالة إشغالات الباعة الجائلين بالشوارع بمنطقة دهشور.

وقال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إنه تم تنفيذ عدة حملات متتالية لإزالة الإشغالات والمخالفات على مدار الأيام الماضية، بمناطق عديدة بالمدينة.

وكلف رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، مسئولي الإدارات المختصة بالجهاز بمتابعة ما تم إزالته من مخالفات لمنع عودة المخالفين، مؤكداً استمرار حملات ضبط المخالفات وإزالة الإشغالات للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.