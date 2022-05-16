​وكيل "دفاع النواب" لمصراوي: هجوم سيناء يستهدف تعطيل التنمية التي يقودها السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال النائب أحمد يحيى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة في سيناء للقضاء على الإرهاب والحفاظ على برامج التنمية الموجودة هناك، تمثل أهمية كبيرة.

وأضاف يحيى، في تصريح أدلى به إلى "الخليج 365"، اليوم الإثنين، أن قوات الجيش تقوم حاليًّا بعمليات التطهير ومواجهة العناصر الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة، وكذلك التنمية التي تقوم بها الدولة المصرية في هذا الجزء العزيز من أرض مصر.

وأضاف كيل "دفاع النواب" أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطة مياه بغرب سيناء يستهدف في المقام الأول التنمية التي يعيشها الشعب المصري على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال يحيى إن هذا العمل الإجرامي يستهدف حالة التنمية والإعمار التي تعيشها سيناء وكل ربوع الدولة المصرية في مختلف المجالات.

وأضاف كيل "دفاع النواب" أن أعداء الوطن يريدون إطفاء شعلة التنمية التي أشعلها الرئيس السيسي على مدار السنوات السبع الماضية، وكانت سيناء أكثر المدن التي شعرت بهذه التنمية، مؤكدًا أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تنجح في وقف قطار التنمية الذي انطلق من أجل بناء الجمهورية الجديدة.

وأشار يحيى إلى أن هذا القطار حقق نجاحات كبيرة في العديد من المحطات، مؤكدًا أن محطة سيناء هي الأكثر تحقيقًا لهذا النجاح والتنمية في سيناء التي تعد هدفًا استراتيجيًّا للأمن القومي المصري.

ولفت وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إلى أن القيادة السياسية عازمة على تطهير سيناء من الإرهاب وإعلانها عروسًا للتنمية والتقدم؛ لأنها جزء أصيل من دماء الشعب المصري.

وشدد يحيى على ضرورة عدم الالتفاف إلى مثل هذه الجماعات الإرهابية والاستمرار في عجلة العمل والإنتاج؛ من أجل بناء الدولة المصرية الحديثة في جمهوريتها الجديدة بعيدًا عن الأفكار المتطرفة والإرهابية.

ودعا وكيل "دفاع النواب" المولى عز وجل "أن يتغمد شهداء الوطن بواسع الرحمة والمغفرة ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، مع خالص تمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين".

وكان الرئيس السيسي قد أكد أن الحادث الإرهابي الذي وقع على محطة لرفع المياه بغرب سيناء لن ينال من عزيمة الدولة المصرية أو الجيش المصري في حربهما ضد الإرهاب.

وقال السيسي، في تدوينة له على صفحته على مواقع التواصل، إن "أبناء مصر من المخلصين يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية، مستمرين في إنكار فريد للذات، وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن"، مؤكداً أن "تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب".