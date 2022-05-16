الناتو يضغط على روسيا بقبول دول جديدة

ضغطت أوروبا لتشديد ردها بالأمس على الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث انضمت السويد إلى فنلندا في قرار السعي للحصول على عضوية الناتو، ويعمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي على إنقاذ العقوبات المقترحة ضد النفط الروسي.

فيما قاومت القوات الأوكرانية محاولات التقدم الروسية وحتى تراجعت عن الخطوط الأمامية في بعض الأماكن. وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، انسحبت القوات الروسية من محيط مدينة خاركيف الشمالية الشرقية بعد قصفها لأسابيع.

بصيص أمل

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اتفاق لمغادرة الجرحى مصانع الصلب للعلاج في بلدة يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لموسكو، وهو يعد آخر معقل للمقاومة في مدينة ماريوبول الساحلية، الذي تعرض للقصف.

ولم يصدر تأكيد فوري من الجانب الأوكراني ولم ترد أنباء عما إذا كان الجرحى سيعتبرون أسرى حرب. كما لم يتضح عدد المقاتلين الذين سيتم إجلاؤهم.

ومع احتدام القتال في شرق أوكرانيا، استمر الرد الدولي على الهجوم الروسي في التسارع. وأعلنت السويد أنها ستسعى للحصول على عضوية الناتو، بعد قرار مماثل من جارتها فنلندا. سيكون ذلك تحولا تاريخيا في القارة الأوروبية نظرا لأن البلدان كانا غير منحازين لأجيال.

لذا حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي شن الغزو فيما قال إنه محاولة لكبح توسع الناتو ولكنه يرى الآن أن هذه الإستراتيجية تأتي بنتائج عكسية.

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن عملية العضوية لكل من فنلندا والسويد يمكن أن تكون سريعة للغاية، على الرغم من أن تركيا العضو قد أبدت بعض التحفظات بشأن هذه الخطوة.

النفط الروسي

وتعمل أوروبا أيضًا على خنق التمويل لحرب الكرملين من خلال خفض مليارات الدولارات التي تنفقها على واردات الطاقة الروسية.

لكن الحظر الأوروبي المقترح على واردات النفط الروسي يواجه معارضة من مجموعة صغيرة من الدول بقيادة المجر، التي تعد واحدة من عدد من الدول غير الساحلية التي تعتمد بشكل كبير على الواردات، إلى جانب جمهورية التشيك وسلوفاكيا. بلغاريا لديها أيضا تحفظات.

وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، «سنبذل قصارى جهدنا من أجل تفكيك الوضع».

انتكاسات الحرب

ابتليت روسيا بسلسلة من الانتكاسات في الحرب، وكان أبرزها فشلها في اجتياح العاصمة كييف في المراحل الأولى من غزوها. منذ ذلك الحين، تحول الكثير من القتال إلى دونباس، قلب أوكرانيا الصناعي الشرقي، لكن ذلك أيضًا تحول إلى شاق.

كان الجانبان يتقاتلان قرية تلو قرية. لقد نجحت القوات الأوكرانية في إنزال الروس لكنها تكبدت خسائر أيضًا.

قال كريس توك، خبير حرب الأرض في كينجز كوليدج بلندن: «أعتقد أن فرص النجاح السريع للروس قد ضاعت».

ولا يزال عدد القتلى، الذي وصل إلى عدة آلاف بالفعل، في التصاعد.

ماكدونالدز والحرب

وفي سياق متصل قالت ماكدونالدز إنها بدأت عملية بيع أعمالها في روسيا، وهو رمز آخر لعزلة البلاد المتزايدة بسبب حربها في أوكرانيا.

وأشارت الشركة، التي لديها 850 مطعمًا في روسيا يعمل بها 62 ألف شخص، إلى الأزمة الإنسانية التي سببتها الحرب، قائلة إن الاحتفاظ بأعمالها في روسيا «لم يعد قابلاً للاستمرار فيه، ولا يتماشى مع قيم ماكدونالدز».

يقول المحللون إن خروج الشركة الآن يمثل رمزًا لعصر جديد. قال نيل سوندرز، العضو المنتدب لشركة GlobalData، وهي شركة لتحليلات الشركات: «يمثل رحيلها انعزالية جديدة في روسيا، والتي يجب أن تتطلع الآن إلى الداخل من أجل الاستثمار وتطوير العلامة التجارية للمستهلكين». تم إغلاق مطاعمها في أوكرانيا، لكن الشركة قالت إنها تواصل دفع رواتب كاملة لموظفيها هناك.

وقالت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات، إنها ستبيع حصتها الأكبر في شركة السيارات الروسية أفتوفاز ومصنعًا في موسكو إلى الدولة - في أول تأميم رئيسي لشركة أجنبية منذ بدء الحرب.

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شيكاغو

تقول ماكدونالدز إنها بدأت عملية بيع أعمالها في روسيا، والتي تضم 850 مطعمًا يعمل بها 62 ألف شخص

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