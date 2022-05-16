مباحثات سعودية تايلاندية للارتقاء بالعلاقات

وتم اللقاء على هامش منتدى الاستثمار السعودي التايلاندي، الذي عقد اليوم في العاصمة الرياض.
وشارك وزير الخارجية، ونائب رئيس الوزراء التايلاندي، ووزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، التي ناقشت تعزيز الشراكة في القطاعات الاستثمارية الواعدة بين البلدين، في مجالات الصناعة والسياحة والمشاريع الكبرى، المرتبطة برؤية المملكة 2030، فضلا عن استعراض تطورات البيئة الاستثمارية في المملكة وتايلاند.
كما شهد وزير الخارجية، ونائب رئيس الوزراء التايلاندي، خلال المنتدى التوقيع على عددٍ من مذكرات التفاهم بين القطاعين العام والخاص في البلدين الصديقين، لتشمل تطوير مجالات التعاون المختلف.
كما اجتمع بن فرحان، ونائب رئيس الوزراء التايلاندي مع رجال الأعمال في البلدين الصديقين، لاستكشاف فرص التعاون والشراكة، والاطلاع على الفرص الواعدة للمستثمرين. وأعلن البلدان في بيان مشترك في 26 يناير «إعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل»، خلال زيارة رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوتشا، إلى الرياض.
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