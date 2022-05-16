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انفجار يصيب زوجة وزير تونسي

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وقع انفجار في منزل وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، ما أدى إلى إصابة زوجته بجروح طفيفة، ووقع الانفجار بالمنزل الوظيفي لوزير الداخلية، الكائن بالعاصمة التونسية، وذلك إثر تسرب للغاز، وفق إذاعة «موزاييك».

وأوضح مصدر أمني أن «الحادث المذكور، لم يسفر عن أضرار لوزير الداخلية، الذي كان موجودا بالمنزل، فيما تلقت زوجته الإسعافات اللازمة جراء إصابات طفيفة لحقت بها».

وبرز شرف الدين كواحد من أقوى الشخصيات في تونس، منذ أن تحرك الرئيس قيس سعيد الصيف الماضي، للسيطرة على السلطة التنفيذية وأقال البرلمان، وأصبح يحكم بمراسيم.


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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