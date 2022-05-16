انفجار يصيب زوجة وزير تونسي

وأوضح مصدر أمني أن «الحادث المذكور، لم يسفر عن أضرار لوزير الداخلية، الذي كان موجودا بالمنزل، فيما تلقت زوجته الإسعافات اللازمة جراء إصابات طفيفة لحقت بها».
وبرز شرف الدين كواحد من أقوى الشخصيات في تونس، منذ أن تحرك الرئيس قيس سعيد الصيف الماضي، للسيطرة على السلطة التنفيذية وأقال البرلمان، وأصبح يحكم بمراسيم.
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