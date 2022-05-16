تحقيق مستقل: أبو عاقلة قتلت بنيران إسرائيلية

في الوقت الذي تتجادل فيه إسرائيل والفلسطينيون حول التحقيق في مقتل صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة، وأطلقت عدة مجموعات مستقلة تحقيقاتها الخاصة. قال فريق بحثي مفتوح المصدر إن نتائجه الأولية قدمت الدعم لشهود فلسطينيين قالوا إنها قتلت بنيران إسرائيلية.

ويمكن أن تساعد نتائج هذه التحقيقات في تشكيل الرأي العام الدولي حول المسؤول عن مقتل أبو عقلة.

رفض التحقيق الدولي

وأعلن رئيس الوزراء محمد أشتية «كما رفضنا إجراء تحقيق دولي لأننا نثق بقدراتنا كمؤسسة أمنية». «لن نسلم أي دليل لأي شخص لأننا نعلم أن هؤلاء الأشخاص قادرون على تزييف الحقائق»، لذا أطلقت العديد من مجموعات البحث وحقوق الإنسان تحقيقاتها الخاصة.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، نشر اتحاد الباحثين Bellingcat الدولي الهولندي، تحليلاً للأدلة المرئية والمسموعة التي تم جمعها على وسائل التواصل الاجتماعي. وجاءت المواد من مصادر عسكرية فلسطينية وإسرائيلية، وتناول التحليل عوامل مثل الطوابع الزمنية، ومواقع مقاطع الفيديو، والظلال، وتحليل صوتي جنائي للطلقات النارية.

ووجدت المجموعة أنه أثناء تواجد مسلحين وجنود إسرائيليين في المنطقة، دعمت الأدلة روايات الشهود عن مقتل أبو عاقلة بنيران إسرائيلية.

قال جيانكارلو فيوريلا، الباحث الرئيسي في التحليل: «بناءً على ما تمكنا من مراجعته، كان جيش الدفاع الإسرائيلي (الجنود الإسرائيليون) في أقرب موقع ولديه أوضح خط رؤية لأبو عاقلة».

وتعد Bellingcat من بين عدد متزايد من الشركات التي تستخدم معلومات «مفتوحة المصدر»، مثل مقاطع فيديو الوسائط الاجتماعية وتسجيلات كاميرات الأمان وصور الأقمار الصناعية، لإعادة بناء الأحداث.

تحليل الخبراء

وقُتلت أبو عاقلة، وهي فلسطينية أمريكية تعمل في قناة فضائية منذ 25 عامًا، يوم الأربعاء الماضي أثناء تغطيتها لغارة عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة. كانت اسمًا مألوفًا في جميع أنحاء العالم العربي، ومعروفة بتوثيقها لمصاعب الحياة الفلسطينية تحت الحكم الإسرائيلي، وهي الآن في عقدها السادس.

وقال وزير الخارجية أنطوني بلينكين إنه تحدث إلى عائلتها للتعبير عن تعازيه واحترامه لعملها «وكذلك الحاجة إلى إجراء تحقيق فوري وموثوق» في وفاتها.

ويقول مسؤولون فلسطينيون وشهود عيان، بمن فيهم صحفيون كانوا برفقتها، إنها قتلت بنيران الجيش. وبعد أن قال الجيش في البداية إن مسلحين فلسطينيين ربما يكونون مسؤولين عن الهجوم، تراجع في وقت لاحق ويقول الآن إنها ربما أصيبت بنيران إسرائيلية طائشة.

ودعت إسرائيل إلى إجراء تحقيق مشترك مع الفلسطينيين، قائلة إن الرصاصة يجب أن يحللها خبراء المقذوفات للتوصل إلى نتائج قاطعة. ورفض مسؤولون فلسطينيون، قائلين إنهم لا يثقون بإسرائيل. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن لإسرائيل سجلا ضعيفا في التحقيق في مخالفات قواتها الأمنية.

بعد أن قالوا في وقت سابق إنهم سيقبلون شريكًا خارجيًا، قال الفلسطينيون في وقت متأخر إنهم سيتولون التحقيق بمفردهم وسيحققون النتائج قريبًا جدًا.