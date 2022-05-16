شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يعتزم إرسال القوات الأمريكية مجددا إلى الصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كلف الرئيس الأمريكي جو بايدن الجيش بإرسال المئات من عناصر العمليات الخاصة مجددا إلى الصومال لإحياء مهمة لمكافحة الإرهاب والتي انتهت خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، حسبما أفاد مسؤولون بارزون في الإدارة.

كما منح بايدن وزارة الدفاع تفويضا لاستهداف نحو 12 شخصا يشتبه أنهم قادة لحركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أحد المسؤولين الذي طلب عدم الكشف عن هويته .

وأطلع مسؤول آخر الصحفيين اليوم الاثنين على أنه من المتوقع إرسال أقل من 500 جندي أمريكي، معظمهم من أماكن انتشار أخرى في شرق أفريقيا.