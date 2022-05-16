شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة غدا في الكويت بسبب الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التربية في الكويت تعطيل الدراسة يوم غد الثلاثاء للطلبة في التعليم العام والخاص بسبب الغبار وسوء الأحوال الجوية، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

وفي ذات السياق، أوقفت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم، حركة الملاحة البحرية مؤقتا في موانئها الثلاث (الشويخ-الشعيبة-الدوحة) نتيجة للتقلبات الجوية التي تمر بها البلاد.

وقالت المؤسسة إن سوء الأحوال الجوية نتج عنه تدني مستوى الرؤية إلى أقل من 300 متر.