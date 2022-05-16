ماكرون يختار إليزابيث بورن رئيسة للوزراء

باريس: اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين وزيرة العمل إليزابيث بورن رئيسة للوزراء لتكون أول امرأة على رأس حكومة فرنسية منذ 30 عاماً، حسبما أعلن قصر الإليزيه في بيان.

وستعهد إلى بورن الآن مهمة تشكيل حكومة، بحسب البيان. وحتى الآن كانت إديث كريسون المرأة الوحيدة التي ترأست حكومة فرنسية، وتولت مهامها من مايو (أيار) 1991 لغاية أبريل (نيسان) 1992 خلال عهد الرئيس الراحل فرنسوا ميتران.

وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيس إن كاستيس قدم استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقال ماكرون إنه يبحث عن شخص يتمتع بمؤهلات سياسية اجتماعية لشغل منصب رئيس الوزراء.