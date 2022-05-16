في بغداد.. اعتقال 'وافد آسيوي' ينتمي لعصابة

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت شرطة نجدة بغداد، الاثنين، عن اعتقال "وافد آسيوي" ينتمي لعصابة نصب واحتيال.

وقالت الشرطة في بيان، إنه "تنفيذا لتوجيهات مدير شرطة نجدة بغداد العميد صباح عبد الحسن جعفر الربيعي بضرورة القبض على اي شخص يخالف القانون تمكنت دوريات قاطع نجدة الغزالية من القبض على شخص وهو وافد آسيوي ينتمي لعصابة نصب واحتيال تستبدل العملة المحلية بنقود غير معروفة".

وأضافت أن "عملية القبض تمت اثناء تجوال احدى دوريات القاطع المذكور حيث استنجد مواطن بطاقم الدورية واخبرهم بتعرضه لعملية نصب واحتيال من قبل ٣ اشخاص يستقلون عجلة مدنية اجرة نوع سايبا"، مشيرة الى أنه "على الفور تم اشعار السيطرة المركزية بالحادث ومن ثم تم تكثيف عملية البحث والتحري وبدلالة طالب النجدة تم القبض على احد افراد العصابة وضبط العجلة التي كانت بحوزته".