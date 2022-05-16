شيخ محمود يعود لرئاسة الصومال بعد 5 سنوات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاد حسن شيخ محمود لرئاسة الصومال، بعد ابتعاده 5 سنوات وثلاثة أشهر خارج القصر الرئاسي، ليتولى المسؤولية الصعبة للمرة الثانية، في أعقاب انتخابه من البرلمان الفيدرالي في العاصمة مقديشو.

وتنتظر شيخ محمود تحديات كبرى على رأسها النشاط الإرهابي لحركة الشباب، علاوة على قضايا أمنية وسياسية واجتماعية صعبة.

ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بانتخاب حسن شيخ محمود رئيس لجمهورية الصومال الفيديرالية عقب حصوله على ثقة أعضاء البرلمان الصومالي بغرفتيه مجلس الشعب ومجلس الشيوخ.

وهنأ الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه الرئيس المنتخب، متمنيا له التوفيق والسداد في مهامه لتحقيق تطلعات الشعب الصومالي، معربا للشعب الصومالي نجاح الاستحقاق الانتخابي، مجددا دعم منظمة التعاون الإسلامي لجمهورية الصومال الفيديرالية في هذه المرحلة الحاسمة وسعيها لتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مواصلة الجامعة دعمها للصومال في مسيرته التنموية وجهوده الحثيثة لتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة بناء مؤسساته.

وأعرب أبو الغيط، في بيان، عن خالص التهاني للرئيس الصومالي المنتخب حسن شيخ محمود على نيله ثقة أعضاء البرلمان الصومالي بغرفتيه مجلس الشعب ومجلس الشيوخ.

وتلقى شيخ محمود تهاني وزيرة الشؤون الأفريقية للحكومة البريطانية، فيكي فورد، ومن السفيرة البريطانية في مقديشو والرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.