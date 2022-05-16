شكرا لقرائتكم خبر الصدر يتحول للمعارضة.. وبوادر حل للأزمة العراقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جدد الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر أمس موقفه بعدم التحالف مع القوى السياسية التي تشكل الثلث المعطل في البرلمان العراقي.

وقال الصدر في خطاب متلفز بث ظهر أمس «لن نعيد العراق لمربع المحاصصة المقيتة والفساد»، وأضاف «إن الشعب العراقي يعاني من الفقر وكلا وألف كلا لن أتحالف مع الثلث المعطل؛ لأن أفعال الثلث المعطل مشينة»، مؤكدا أن قوى الثلث المعطل في البرلمان العراقي «عطلت القوانين ولقمة الشعب العراقية».

وكان الصدر أعلن أمس أنه تحول إلى المعارضة الوطنية لمدة 30 يوما بعد الإخفاقات المتكررة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

من جهتها، رحبت قوى الإطار التنسيقي الشيعية بالخطوات التي أعلن عنها النواب المستقلون في تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي وحفظ حق الأغلبية.

وقالت قوى الإطار التنسيقي في تعليق لها حول دعوة النواب المستقلين والقوى الناشئة لتشكيل الكتلة الأكثر عددا وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة «نرحب بالخطوات العملية التي أعلن عنها النواب المستقلون والتي تقترب كثيرا من مبادرتنا التي أعلنا عنها في الثالث من الشهر الجاري في تشكيل الكتلة الأكبر وحفظ حق الأغلبية».

وأعلنت القوى الشيعية الالتزام «بتكليف مرشح محايد كفء يضطلع بتشكيل الحكومة لإنهاء حالة الانسداد السياسي واستمرار الإطار التنسيقي بنهجه في الحوار مع من يريد الخير لشعبنا ووطننا وندعو إلى الحوار المباشر لننطلق سويّة لبناء الدولة وتقديم الخدمات».

ودعت قوى الإطار التنسيقي الشيعية «الكتل السياسية للتفاعل الإيجابي مع ما أعلنه المستقلون والحركات الناشئة».