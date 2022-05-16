3 قتلى سوريين بانفجار عبوتين ناسفتين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الشرطة السورية أمس، مقتل ثلاثة مواطنين جراء انفجار عبوتين ناسفتين في قرية الدرخبية بريف دمشق. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق قوله إن «عبوة ناسفة وضعها إرهابيون بسيارة في قرية الدرخبية انفجرت صباح أمس، وتبعها بوقت قصير انفجار عبوة أخرى بالقرب من مكان انفجار الأولى مما تسبب باستشهاد ثلاثة مواطنين». وأضاف المصدر «إن انفجار العبوتين أدى أيضا إلى وقوع أضرار مادية بالسيارات». وأضاف المصدر «إن انفجار العبوتين أدى أيضا إلى وقوع أضرار مادية بالسيارات».

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