انفجار بمنزل وزير الداخلية التونسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت تقارير إعلامية محلية في تونس أمس، أن انفجارا وقع بمنزل وزير الداخلية بسبب تسرب للغاز. ونقلت إذاعة «موزاييك» الخاصة عن مصدر أمني قوله إن الانفجار جد في المنزل الوظيفي لوزير الداخلية توفيق شرف الدين في العاصمة. ووفق المصدر، لم يسفر الحادث عن أضرار للوزير، فيما نقلت زوجته لتلقي الإسعافات جراء إصابات طفيفة، ولم تعرف أسباب تسرب الغاز. ووفق المصدر، لم يسفر الحادث عن أضرار للوزير، فيما نقلت زوجته لتلقي الإسعافات جراء إصابات طفيفة، ولم تعرف أسباب تسرب الغاز.

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