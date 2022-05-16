شكرا لقرائتكم خبر عن مركز نصر النوبة وقرية الدكة بأسوان منورين بـ"حياة كريمة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت المبادرة الرئاسية لتنمية قرى الريف المصرى "حياة كريمة" أعمال التنمية الشاملة في كافة محافظات الجمهورية، تحت شعار "حياة كريمة.. لكل مصري ومصرية".

ففي محافظة أسوان، وتحديداً مركز نصر النوبة وقرية الدكة، تم تنفيذ العديد من المشروعات ضمن "حياة كريمة"، شملت قطاعات مختلفة، كالصحة والزراعة والتعليم والرياضة والكهرباء.

وتواصل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" العمل في باقي أنحاء الجمهورية، لتأسيس البنية التحتية في باقي القرى والمراكز.