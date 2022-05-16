انتهاء التصويت باللجان الانتخابية للعاملين بشركات مصر للطيران

القاهرة - سامية سيد - أغلقت اللجان الانتخابية لانتخابات العاملين بالشركة القابضة مصر للطيران والشركات التابعة، أبوابها، مساء اليوم، بعد انتهاء عمليات التصويت، لاختيار مجالس إدارة اللجان النقابية بالقابضة وشركاتها التابعة، وانتخابات أيضًا ممثلى العاملين بمجالس إدارات بعض الشركات التابعة للدورة الانتخابية 2022/2026.

وحرص الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، على التواجد بين العاملين بالشركة والادلاء بصوته، فى الانتخابات التى انطلقت صباح اليوم، الثلاثاء، فى تمام التاسعة صباحا، على مستوى الشركة القابضة وشركاتها التابعة، وسط حضور ومشاركة كبيرة من العاملين.

وتنافس فى الانتخابات، التى جرت اليوم، على مستوى جميع المحطات الداخلية للشركة، وفى مبنى المحركات والإيرمول بمطار القاهرة، والمبنى الإدارى أيضا للشركة، نحو 200 مرشحا لرئاسة وعضوية اللجنة النقابية للعاملين بالقابضة والشركات التابعة، ونحو 80 مرشحا أخرين على عضوية مجالس الإدارات لبعض الشركات التابعة.

ومن المنتظر أن تعلن نتائج الانتخابات داخل القابضة مصر للطيران وشركاتها التابعة، فى غضون ساعات قليلة، من الآن، بعد انتهاء عمليات الفرز داخل اللجان الانتخابية والتى بدأت، مباشرة بعد انتهاء أعمال التصويت، التى استمرت لنحو 9 ساعات بدأت فى تمام التاسعة من صباح اليوم، وسط اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته، ووسط تسهيلات كبيرة أيضا للعاملين لسهولة الإدلاء بأصواتهم.