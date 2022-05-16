شكرا لقرائتكم خبر عن محمود القط: ضعف الإنترنت يشكك فى أداء الامتحانات إلكترونيا.. ورئيس الشيوخ يتضامن والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف القط، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، أن الإنترنت يقع في مدن رئيسية وليس نائية، وهذا ما يقلقنا جميعا علي قدرة وزارتي التربية والتعليم والاتصالات في الامتحانات الطلابية، نتيجة ضعف البنية التحتية لتكنولوجيا الاتصالات.
وشدد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، علي أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم تحدث استراتيجية واضحة لتطوير مركز الإبداع وريادة الأعمال رغم تأسيسه منذ 2010 .
وفي سياق متصل، أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تضامنه مع ما عبرعنه نائب التنسيقية، من تخوف علي قدرة الوزارة علي اتمام الامتحانات عن طريق التابلت في ظل ضعف الإنترنت، وطمأنة الأسر المصرية.
وكان النائب علاء مصطفى، نائب التنسيقية، استعرض طلب المناقشة المقدم منه، مؤكدا أن للتكنولوجيا والابتكار دور هام في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، مشيرا إلى أن العديد من الدراسات التي أعدت قبل صياغة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أظهرت مدى مساهمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في التنمية.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن في ضوء التطور التكنولوجي الهائل الذي يمر به العالم، بات تشجيع الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال فرصة مؤاتية لمعالجة البطالة والتمكين الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.