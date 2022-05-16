شكرا لقرائتكم خبر عن محمود القط: ضعف الإنترنت يشكك فى أداء الامتحانات إلكترونيا.. ورئيس الشيوخ يتضامن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن دول العالم تتوجه الي الذكاء الاصطناعي كجزء من استراتيجيتها، والدولة تضع التحول التكنولوجي علي أولوياتها، ولكن للأسف الشديد نري تباطؤ من وزارة الاتصالات في ترجمة هذه التوجهات .

وأضاف القط، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، أن الإنترنت يقع في مدن رئيسية وليس نائية، وهذا ما يقلقنا جميعا علي قدرة وزارتي التربية والتعليم والاتصالات في الامتحانات الطلابية، نتيجة ضعف البنية التحتية لتكنولوجيا الاتصالات.

وشدد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، علي أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم تحدث استراتيجية واضحة لتطوير مركز الإبداع وريادة الأعمال رغم تأسيسه منذ 2010 .

وفي سياق متصل، أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تضامنه مع ما عبرعنه نائب التنسيقية، من تخوف علي قدرة الوزارة علي اتمام الامتحانات عن طريق التابلت في ظل ضعف الإنترنت، وطمأنة الأسر المصرية.