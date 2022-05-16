شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك تستعد لارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الأيام القادمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد مدينة نيويورك الآن لارتفاع مستوى الانذار ضد فيروس كورونا خلال الأيام القادمة بشكل سيتطلب إعادة النظر في فرض إلزامية إرتداء الكمامات في الأماكن العامة حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين. وطبقا لتوجيه نشر في الموقع الالكتروني لوزارة صحة المدينة فإنه "في حال رفع مستوى الانذار ضد كورونا في نيويورك ، ستدرس المدينة إلزامية إرتداء الكمامات في الأماكن المغلقة العامة ".

وتجاوزت الحالات الجديدة لكل 100 ألف شخص على مدى الأيام السبعة الماضية 300 حالة على مستوى المدينة ، وسجلت جزيرة ستاتن أعلى عدد من الإصابات (390) تليها مانهاتن حوالي .