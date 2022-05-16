شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف 4 حالات جديدة لمرض جدري القرود في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات الصحية البريطانية اليوم الاثنين، إنه تم اكتشاف أربع حالات أخرى لمرض جدري القرود الفيروسي النادر في إنجلترا.

وذكرت وكالة الأمن الصحي البريطانية، إن التحقيقات جارية للكشف عن وجود رابط بين الحالات الأربع الأخيرة.

وجدري القرود مرض فيروسي نادر يشبه مرض الجدري الذي يصيب البشر وتم إعلان القضاء عليه عام 1980.

ورغم أن أعراضه أخف كثيرا من أعراض الجدري إذ يشفى معظم المصابين في غضون بضعة أسابيع، فإنه قد يكون مميتا في حالات نادرة.