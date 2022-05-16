شكرا لقرائتكم خبر عن «ماكرون» يقبل استقالة رئيس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم قبول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقالة رئيس الوزراء جان كاستيكس وحكومته.

وقال قصر الرئاسة الفرنسية (الأليزيه) في بيان إن "رئيس الوزراء جان كاستيكس قدم استقالة حكومته للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قبلها.

وأوضح البيان، أن الحكومة المستقيلة ستستمر في تصريف العاجل من الأمور حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اختار وزيرة العمل إليزابيث بورن رئيسة للوزراء، وستسند لها مهمة تشكيل حكومة.

الجدير بالذكر أن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيس، كان قد أعلن إن كاستيس قدم استقالته اليوم الاثنين إلى الرئيس إيمانويل ماكرون.

وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام تعديل وزاري طال انتظاره من قبل ماكرون الذي قال عقب انتخابه لفترة جديدة في أبريل نيسان، إن فريق حكومته الجديد يجب أن يكون أكثر "تركيزا" مع عدد أقل من الوزراء.

وذكر ماكرون إنه يبحث عن شخص يتمتع بمؤهلات سياسية اجتماعية لشغل منصب رئيس الوزراء.