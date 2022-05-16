الكرملين: انضمام السويد وفنلندا للناتو لن يحسن الأمن في أوروبا

16 مايو , 2022
ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين (أ ف ب).
قال الكرملين الإثنين إن قرار فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي لن يؤدي إلى تحسين الأمن في أوروبا.
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين «لسنا مقتنعين بأن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي سيعزز بطريقة ما أو يحسن الهيكليات الأمنية في قارتنا».
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