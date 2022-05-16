عاصفة ترابية جديدة في العراق وإغلاق المدارس والمطارات والإدارات

عاصفة ترابية جديدة في العراق (أ ف ب).

أغلقت المطارات والإدارات العامة وعلّقت الامتحانات في الجامعات والمدارس الإثنين بسبب عاصفة ترابية جديدة تضرب العراق بعد سلسلة من العواصف المماثلة التي ترزح تحت وطأتها على البلاد منذ نحو شهر.

وتسببت العاصفة الأخيرة التي غطّت العراق بالرمال في الخامس من أيار/مايو، بحالات اختناق لأكثر من 5 آلاف شخص وأدخلتهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لقي شخص واحد حتفه.

في مشهد بدأ العراقيون بالاعتياد عليه، غطّت طبقات الرمال الصفراء صباح الإثنين المباني والسيارات المركونة في الشوارع وأثاث المنازل، كما شاهد صحافيو فرانس برس، فيما حجبت سحب الغبار السميكة الرؤية لمجرد بضعة أمتار قليلة.

وقررت إدارة مطار بغداد الدولي تعليق الرحلات الجوية خلال اليوم بسبب وصول مدى الرؤية إلى 300 متر فقط، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية، وأوعزت بإغلاق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار لهذا اليوم.