دولة مجاورة للعراق توقف حركة الملاحة مؤقتاً

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، اليوم الإثنين، عن إيقاف حركة الملاحة البحرية مؤقتا في موانئها الثلاثة (الشويخ-الشعيبة-الدوحة) نتيجة للتقلبات الجوية التي تمر بها البلاد.



وقالت المؤسسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية إن "سوء الأحوال الجوية نتج عنه تدني مستوى الرؤية إلى أقل من 300 متر".

وأضافت أنه حرصا منها على سلامة الملاحة البحرية والطواقم ومنشآت الموانئ التابعة لها قررت إيقاف حركة الملاحة على أن يتم استئنافها فور تحسن مدى الرؤية.