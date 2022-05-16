وصفت بـ'الخفاش'.. سلطة الطيران تعتزم التعاقد مع شركة أمنية جديدة

بغداد - ياسين صفوان - كشفت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، عن عزم سلطة الطيران المدني التعاقد مع شركة لتقديم خدمات امن و حماية مطار بغداد الدولي وصفت بـ" الخفاش الذي لا يمكن رؤيته".



وقالت المصادر في أحاديث لـ الخليج 365، إن "هذه الشركة هي بزنز انتل بدلاً من شركة جي فور اس التي أثبتت نجاحها لأكثر من عشر سنوات بدون خرق امني واحد لمطار بغداد".

وتذكر المصادر أن "مدينة بغداد قد تعرضت لأكثر من ٣٠٠ تفجير إرهابي في سنة واحدة فقد بقي مطار بغداد عصياً على الإرهاب والإرهابيين وبدلاً من تثبيت قاعدة النجاح لعمل الشركة الأمنية، تتجه سلطة الطيران المدني للتعاقد مع شركة ورقية وهنية ليس لها أي خبرة في امن الطيران ولا أعمال مماثلة".

وكشفت المصادر أن "الشركة الجديدة فيها ٨ موظفين فقط لتمنحها سلطة الطيران عقد الحماية الأمنية لمطار بغداد الدولي بدون أدنى حد من الشعور بالمسؤولية تجاه سلامة حياة المسافرين والرحلات الجوية"، معتبرة أن "هذا يمثل الفساد بعينه والجري وراء الكومشنات والعمولات".

وحملت المصادر المسؤولين في سلطة الطيران المدني "مسؤولية أي خرق امني مستقبلي لمطار بغداد"، مهددة بـ"كشف هؤلاء وتقديمهم للعدالة بضمنهم أعضاء اللجنة التي ستوقع الإحالة".