بايدن: إطلاق النار في بوفالو وصمة عار

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وقال بايدن لحشد من ضباط إنفاذ القانون في واشنطن «يجب علينا جميعا العمل معا للتصدي للكراهية التي لا تزال تمثل وصمة عار على روح أمريكا».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن أجهزة الشرطة لتقديم سبل الدعم لإنفاذ القانون الاتحادي. وتطرق في تأبين ضباط شرطة قتلوا خلال أدائهم الواجب إلى مطلق النار في بوفالو بنيويورك، حيث قتل 10 أشخاص وأصاب 3 آخرين في جريمة تجري السلطات الاتحادية تحقيقا فيها.وقال بايدن لحشد من ضباط إنفاذ القانون في واشنطن «يجب علينا جميعا العمل معا للتصدي للكراهية التي لا تزال تمثل وصمة عار على روح أمريكا».

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