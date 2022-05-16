شكرا لقرائتكم خبر كيم يوبخ المسؤولين بسبب الأدوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أن المكتب السياسي لحزب العمال الكوري الحاكم عقد اجتماعا تشاوريا طارئا مرة أخرى لمناقشة إجراءات الوقاية من الوباء.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون توبيخا للمسؤولين في بلاده لفشلهم في توصيل الأدوية لشعبه في الوقت المناسب وسط تفشي كوفيد 19، وأمر بتعبئة الجنود لتحقيق الاستقرار في إمدادات الأدوية في العاصمة، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية أمس.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، أن المكتب السياسي لحزب العمال الكوري الحاكم عقد اجتماعا تشاوريا طارئا مرة أخرى لمناقشة إجراءات الوقاية من الوباء.

كانت هذه تفاصيل خبر كيم يوبخ المسؤولين بسبب الأدوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.