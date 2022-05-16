روسيا ترد على انضمام فنلندا والسويد للناتو



الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده ليس لديها مشاكل مع فنلندا والسويد، وانضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يشكل تهديدا، لكنه يتطلب إجراءات جوابية.

وأضاف الرئيس الروسي في كلمة أثناء مشاركته في قمة "منظمة معاهدة الأمن الجماعي" في موسكو، اليوم الاثنين، إن الناتو خرج عن مهمته في إطاره الجغرافي ويحاول بطريقة سيئة التأثير على مناطق أخرى،حسبما ذكرت قناة"أر تي عربية"الروسية.

وتابع : "فيما يتعلق بتوسع (الناتو)، بما في ذلك من خلال الأعضاء الجدد في الحلف، فنلندا والسويد: ليس لدى روسيا مشاكل مع هذه الدول، وهذا يعني أن التوسع من خلال هذه الدول لا يخلق تهديدا مباشرا لروسيا، لكن توسيع البنى التحتية العسكرية في هذه المناطق، سيؤدي بالتأكيد إلى إجراءات جوابية، وذلك بناء على التهديدات التي ستنشأ لنا"

وخلص بوتين قائلا إن توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) مصطنع وقائم على استفزاز روسيا ليس أكثر.

كانت فنلندا والسويد قد قررتا التقدم بطلب لنيل عضوية الناتو ، مما ينحي جانبا عقودا من الحياد الفعلي في ضوء المخاوف المتزايدة على أمنهما في أعقاب العملية العسكرية بأوكرانيا .