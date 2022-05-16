شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق انتخابات الإعادة على مقعد نقيب المحامين بشمال الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غدًا الثلاثاء، انتخابات الإعادة على مقعد نقيب المحامين بنقابة شمال الجيزة الفرعية، تجرى العملية الانتخابية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء في 6 جزئياتٍ مشكّلة للنقابة الفرعية، بواقع 22 لجنة فرعية، تحت إشرافٍ قضائي.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، قد أعلنت في المرحلة الأولى للانتخابات على مقعد النقيب الفرعي التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث بلغ عدد الحضور 1674 عضوا ناخبًا، من عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بالنقابة الفرعية ويبلغون 13448 عضوا.

وأشارت اللجنة إلى أنه لم يكتمل النصاب القانوني عملا بنص المادة 124 من قانون المحاماة ومن ثم تجري الإعادة يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو حسب المواعيد التي تم تحديدها من اللجنة المشرفة على الانتخابات.