شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم النواب" تزور مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام وفد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، بتفقد مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية "stem"، برفقة الدكتورة نادية فتحي، وكيل مديرية التربية والتعليم.

واستمعت اللجنة للطلاب بالمدرسة والمدرسين، كما تفقدت اللجنة المعامل وفندق الإقامة الخاص بالطلاب، وكذلك مطبخ المدرسة.

وأكد الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، الحرص على دعم مدارس المتفوقين stem على مستوى الجمهورية لتحقق الهدف التي تم إنشاؤها من أجله.

واستعرض محمود صلاح، مدير المدرسة، المشكلات التي تواجه المدرسة، قائلا: نحتاج إلى توقيع بروتوكول مع المركز القومي للبحوث، والجامعة اليابانية لتدريب الطلاب وكذلك الحاجة إلى مد المعامل بكافة المستلزمات والأجهزة.

وأكد أن المدرسة بها 360 طالبا من كافة المحافظات، موضحا أن شروط الالتحاق بالمدرسة من خلال تنسيق محدد وضرورة اجتياز الاختبارات.

وطالب بضرورة تقديم الدعم لتطوير المعامل والمدرسة وسد أي عجز في الاحتياجات، موضحا أن وزارة التربية والتعليم تتحمل دعم عن الطالب 29 ألف جنيه والطالب يدفع فقط ألف جنيه.

وأعلن الدكتور سامي هاشم، أن حزب مستقبل وطن مع العام الدراسي المقبل، سوف ينظم مسابقة لأوائل الطلبة بمدارس "stem" أسوة بالمسابقة التي تجريها هذا الهام.

وأوضح أن هذه المسابقة سوف تكون مختلفة لأنها تكون قائمة على مخرجات الأبحاث والأفكار المختلفة التي يقوم بها الطلاب.

وأشاد أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، بمستوى التعليم الذي تشهده المدرسة، لاسيما وأنه نمط تعليمي يستهدف تخريج باحثين وعلماء في شتى العلوم.

ومن جانبها كرمت نادية فتحي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، والوفد البرلماني.

يضم الوفد البرلماني، برئاسة الدكتور سامي هاشم، وكيلتى اللجنة، الدكتورة ماجدة بكري، والدكتورة منى عبد العاطي، وياسمين أبو طالب، أمين سر اللجنة، والنواب حسام المندوه الحسيني، نسرين عمر، أمل عصفور، سحر عيد، جيهان البيومي، محمد الحمامي، رشا كليب، وصبورة السيد، ليلى أبو إسماعيل، بالإضافة إلى نواب الإسكندرية، يتقدمهم النائب رزق راغب ضيف الله، وأمين اللجنة، رمضان راضي.