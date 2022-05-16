المجلس القومي لحقوق الإنسان يناقش مشروع قانون التصدي لخطاب الكراهية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

في إطار اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتصدّي لخطاب الكراهية وما يؤدي إليه من تمييز وانتهاك لحقوق الإنسان، عقدت كل من لجنة الحقوق الثقافية برئاسة الدكتورة نيفين مسعد عضو المجلس واللجنة التشريعية برئاسة الدكتور أنس جعفر عضو المجلس اجتماعًا مشتركا اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع القانون الذي أعدته الهيئة القبطية الإنجيلية والذي صاغه عصام شيحة عضو المجلس.

حيث تم مناقشة مشروع القانون وتبادل الآراء حوله والاتفاق على بنوده، لتطويره وإعداده للعرض على المجلس تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب، حيث يستهدف مشروع القانون تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ودعم روح التسامح والتآخي وقبول الآخر بين المصريين.

واستعرض الاجتماع المواد التي تجرّم التمييز في الدستور وقانون العقوبات المصري، وهي المواد التي استلهمها مشروع القانون مع بعض التفصيل والتطوير.

ويعتزم المجلس عرض المشروع على أعضائه في اجتماعه الشهر المقبل بعد إدخال الملاحظات التي أبديت عليه، تمهيدًا لعرضه على اللجنة التشريعية بمجلس النواب في مرحلة تالية.

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