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فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس جامعة المنصورة

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محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أعلنت جامعة المنصورة، في بيان اليوم الإثنين، فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة، تنفيذًا لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (1365) بتاريخ 21/4/2022، بشأن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، والقرار الوزاري رقم (1384) بتاريخ 24/4/2022 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات.

وأوضحت الجامعة أنه تقرر فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة طبقا للجدول الزمني والأوراق المطلوبة للترشح.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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