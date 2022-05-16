فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس جامعة المنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أعلنت جامعة المنصورة، في بيان اليوم الإثنين، فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة، تنفيذًا لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (1365) بتاريخ 21/4/2022، بشأن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، والقرار الوزاري رقم (1384) بتاريخ 24/4/2022 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات.

وأوضحت الجامعة أنه تقرر فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة طبقا للجدول الزمني والأوراق المطلوبة للترشح.