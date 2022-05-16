رئيس الوطنية للإعلام يلتقي مجموعة عمل لصياغة مقترحات المشاركة في الحوار الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

التقى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بجموعة العمل المنوط بها وضع تصور لمحاور الحوار وآليات عمل الحوار الوطني.

وأكد زين، في بيان له، اليوم الاثنين، أن تتضمن محاور الحوار الوطني، رؤى وأفكار جديدة تساهم في إثراء النقاش حول العديد من ملفات العمل الإعلامي وتفعيل دوره في بناء الوعي، كما تتضمن المحاور الدور الوطني المهم الذي يقوم به الإعلام في دعم جهود الدولة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة.

كما أشار إلى ضرورة تركيز المقترحات على المضامين الإعلامية التي تقدم رساله إعلامية جادة وهادفة لبناء الوعي، نحو مختلف التحديات التي تواجه الوطن، وأيضًا التحديات التي تواجه الإعلام الوطني في سبيل تفعيل أدواته لمواصلة دوره لمواكبة خطط التنمية المستدامة ومواكبة التطورات المتلاحقة في عالم الإعلام والاتصال.