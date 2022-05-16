وفد البنك الدولي يتفقد توسعات محطة معالجة السنبلاوين في الدقهلية



محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

استقبل المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي الدقهلية، اليوم الإثنين، الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشؤون البنية التحتية، ووفد من البنك الدولي؛ لزيارة توسعات محطة معالجة صرف صحي السنبلاوين، وذلك في حضور أعضاء وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU، واستشاري إدارة البرنامج PMCF، وأعضاء وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU.

تضمنت الزيارة شرح لتفاصيل وتصميم وكيفية تشغيل المحطة التي تعمل بنظام mbbr. وأثنى الحضور على الجهد المبذول بها، لما لمسوه من مجهود مشترك بين جميع الأطراف. وأشاد الدكتور سيد إسماعيل بجودة مياه السيب النهائي بالمحطة، وفي ختام الجولة.

وفي السياق ذاته، تفقد الحضور قرية طوخ الأقلام، والاجتماع مع الأهالي بمقر وحدة تنمية المجتمع بالقرية، للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم فيما يخص المشروع.

يذكر أن المشروع يقام ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، القائم على النتائج والممول من البنك الدولي بالدقهلية، بتكلفة تقدر بحوالي 831 مليون جنيه.

ويتضمن إنشاء شبكات، وخطوط طرد، ومحطات رفع صرف صحي، ومحطات معالجة صرف صحي؛ لخدمة اكثر من 54 ألف نسمة، داخل 6 قرى بمركز السنبلاوين، وهي كلًا من: نوب طريف، وكفر بدوي جرجس، وكفر محمد الشناوي، وطوخ الأقلام، وطرانيس العرب، وبشمس، وتوسعات محطة معالجة صرف صحي السنبلاوين بسعة ٣٣٠٠٠ متر3/ يوم.